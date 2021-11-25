Ученые предупредили о новом штамме коронавируса с «ужасающей» комбинацией мутаций

В Ботсване зарегистрировали случаи заболевания новым вариантом коронавирусной инфекции, который может оказаться более опасным, чем все предыдущие штаммы заболевания. Об этом предупредили ученые из Великобритании, объяснив, что у этой разновидности вируса присутствует больше всего мутаций.

Как отметили специалисты, штамм B.1.1.529 содержит 32 мутации, значительная часть которых направлена на формирование устойчивости к вакцинам и трансмиссивности. Такая комбинация, которую в Имперском колледже Лондона окрестили «ужасающей», делает его потенциально хуже, чем распространившаяся сегодня по миру модификация «дельта».

Как сообщают ученые, исходя из имеющихся данных, можно предположить, что новый штамм развился в организме пациента с крайне ослабленным иммунитетом. Нулевым пациентом, как указывает издание Daily Mail, мог стать человек, больной ВИЧ или СПИДом.