СМИ: в Израиле выявлен второй инфицированный омикрон-штаммом COVID-19

В Израиле зафиксирован второй случай заболевания омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Сообщение об этом распространило государственное израильское радио «Кан». Новый штамм выявили у местной жительницы, которая накануне вернулась из туристической поездки в ЮАР. После возвращения на Родину она находилась в изоляции.

О первом инфицированном власти Израиля сообщили 26 ноября. Им стал иностранный гражданин, прилетевший из Малави.

Пока неизвестно, как зародился новый вариант коронавируса «омикрон», однако его появление, согласно наиболее рассматриваемой версии, связывают с развитием в теле пациента со сниженным иммунитетом. Об этом ранее рассказала Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Если данное предположение верно, то вирус, как указала специалист, размножался в ослабленном организме длительное время, пройдя многочисленные мутации.