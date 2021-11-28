В ВОЗ рассказали, как мог возникнуть штамм «омикрон»

Пока неизвестно, как зародился новый вариант коронавируса «омикрон», однако его появление, согласно наиболее рассматриваемой версии, связывают с развитием в теле пациента со сниженным иммунитетом. Об этом рассказала Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Если данное предположение верно, то вирус, как указала специалист, размножался в ослабленном организме длительное время, пройдя многочисленные мутации. Соответствующие сведения Керкхове озвучила в беседе с изданием Financial Times.

Представитель Всемирной организации здравоохранения призвала мировое сообщество к взвешенным действиям и рекомендовала «не клеймить» государства, в которых были обнаружены случаи заболевания омикрон-штаммом.

Специалист также напомнила, что на фоне новостей о появлении нового штамма вариация коронавируса «дельта» продолжает распространяться, и ей заражается все больше людей.

«Нужен взвешенный подход к рискам», - подметила она.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что новая версия коронавируса не является поводом для паники. Вуйнович также обратила внимание, что на сегодняшний день нет никаких свидетельств того, что вакцины окажутся неэффективными против «омикрона».