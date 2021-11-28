Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В ВОЗ рассказали, как мог возникнуть штамм «омикрон»

Анна Берестовая
00:06 28.11.2021
Представитель Всемирной организации здравоохранения озвучила версию происхождения штамма «омикрон».
В ВОЗ рассказали, как мог возникнуть штамм «омикрон»
© Фото: Sascha Steinach via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress
Читайте нас на:

Пока неизвестно, как зародился новый вариант коронавируса «омикрон», однако его появление, согласно наиболее рассматриваемой версии, связывают с развитием в теле пациента со сниженным иммунитетом. Об этом рассказала Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Если данное предположение верно, то вирус, как указала специалист, размножался в ослабленном организме длительное время, пройдя многочисленные мутации. Соответствующие сведения Керкхове озвучила в беседе с изданием Financial Times.

Представитель Всемирной организации здравоохранения призвала мировое сообщество к взвешенным действиям и рекомендовала «не клеймить» государства, в которых были обнаружены случаи заболевания омикрон-штаммом.

Специалист также напомнила, что на фоне новостей о появлении нового штамма вариация коронавируса «дельта» продолжает распространяться, и ей заражается все больше людей.

«Нужен взвешенный подход к рискам», - подметила она.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что новая версия коронавируса не является поводом для паники. Вуйнович также обратила внимание, что на сегодняшний день нет никаких свидетельств того, что вакцины окажутся неэффективными против «омикрона».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:59 В стране и мире
Антонов: Вашингтон не ответил, как он может помочь в урегулировании на Украине
21:42 В стране и мире
Видео
Пациент «красной зоны» рассказал антиваксерам о потере ноги из-за COVID-19
21:21 В стране и мире
«Наших выгоняют»: США в январе покинут 27 российских дипломатов
20:10 В стране и мире
Видео
В квартире инициатора ДТП на МКАДе обнаружили пять килограммов синтетического вещества
19:17 В стране и мире
Два человека попали под завалы при обрушении шахты в Грузии
Популярное
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
«Наших выгоняют»: США в январе покинут 27 российских дипломатов
Россиян предупредили о панических атаках и «ковидном тумане» после коронавируса
Видео
Охотник почти три недели пролежал в избушке в тайге после нападения медведя и выжил
Видео
Глава Прокопьевска отправлен в отставку после банкета во время траура из-за трагедии в шахте Кузбасса
Эксперт допустил, что у жителей России может развиться «черная плесень»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.