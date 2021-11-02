Власти Египта попросили провести проверки после отравления россиян в Хургаде

Глава Ростуризма Зарина Догузова и министр по туризму и древностям Египта Халед Эленани провели телефонный разговор, темой которого было обеспечение безопасного отдыха россиян. Поводом стало отравление российских туристов в Хургаде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания. Господин Эленани сообщил, что в Египте началась прокурорская проверка по факту пищевого отравления наших туристов, и со своей стороны выразил готовность предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасного и комфортного пребывания в Египте российских туристов», - привели слова Догузовой в пресс-службе.

В Ростуризме добавили, что беседа состоялась по инициативе российской стороны после инцидента в отеле в Хургаде. Напомним, что на минувшей неделе более сорока российских туристов обратились за медпомощью с признаками отравления. Некоторые из них были доставлены в больницу.

«Ростуризм следит за ситуацией. Все обратившиеся за медпомощью российские туристы застрахованы, им было проведено необходимое лечение. Сейчас все российские туристы выписаны из больницы, их здоровью ничего не угрожает», - сообщили в ведомстве.

Ранее по факту массового отравления российских туристов в одном из отелей в Хургаде в Египте было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент по данному делу ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося, опрашиваются родственники потерпевших.

Кроме того, для установления полной картины произошедшего была создана специальная комиссия из сотрудников Министерства здравоохранения и Министерства туризма Египта.