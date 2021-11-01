СК возбудил уголовное дело из-за отравления россиян в отеле Хургады

Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления российских туристов в одном из отелей в Хургаде в Египте. Об этом сообщили в СУ СКР по Республике Татарстан.

«По факту отравления нескольких десятков российских туристов, в том числе нескольких жителей города Зеленодольска в одном из отелей в Хургаде (Египет) возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - говорится в сообщении.

Уточняется, что по делу ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и опрашиваются родственники потерпевших.

Ранее расследование отравления 47 туристов, в числе которых россияне, взяла на контроль генеральная прокуратура Египта. Специалисты отобрали образцы еды и напитков из кухни отеля. Кроме того, задержан шеф-повар отеля, он дает показания.