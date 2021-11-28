Марокко прекращает авиасообщение из-за обнаружения омикрон-штамма

Министерство иностранных дел Марокко приняло решение прервать авиасообщение с другими странами после обнаружения нового штамма COVID-19 B.1.1.529 или «омикрон». Ограничения вступят в силу 29 ноября в 23:59 по местному времени.

В сообщении на официальном сайте марроканского МИД отмечается, что в стране будут тщательно отслеживать ситуацию, чтобы по возможности скорректировать существующие ограничения. Введенные меры в Марокко продлятся две недели.

Ранее стало известно, что главы Минздравов G7 проведут экстренную встречу из-за обнаружения омикрон-штамма. Встреча пройдет в понедельник, 29 ноября, под председательством Великобритании.