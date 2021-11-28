Главы Минздравов G7 проведут экстренную встречу из-за обнаружения омикрон-штамма

В Минздраве Великобритании сообщили, что министры здравоохранения стран G7 проведут экстренную встречу в связи с обнаружением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Встреча пройдет в понедельник, 29 ноября, под председательством Великобритании.

«Под председательством Великобритании в понедельник, 29 ноября, состоится срочная встреча министров здравоохранения G7 для обсуждения последней информации, касающейся омикрон-штамма», - говорится в заявлении министерства.

Ранее в Еврокомиссии обозначили сроки изучения омикрон-штамма. Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для того, чтобы изучить «омикрон» мутацию коронавируса ученым может потребоваться две-три недели.