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В гостиницах Калмыкии с декабря потребуется QR-код для заселения

Алексей Курильченко
22:32 28.11.2021
Подтверждение защиты от COVID-19 также потребуется при посещении массовый мероприятий, ЗАГСов, библиотек и музеев.
В гостиницах Калмыкии с декабря потребуется QR-код для заселения
© Фото: pexels.com
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Власти Калмыкии в 1 декабря вводит требование предъявлять QR-код, подтверждающий наличие защиты от коронавируса, при заселении в гостиницы, посещении массовых мероприятий, ЗАГСов, библиотек и других объектов культуры. Ограничительные меры будут действовать до 23 января 2022 года.

«В список мест, в которых с 1 декабря 2021 года будет необходимо наличие у посетителей QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста внесены организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие деятельность по предоставлению мест для временного проживания», - говорится в сообщении на сайте областной администрации.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что власти северной столицы решили перенести срок введения QR-кодов для ресторанов, кафе и баров. Теперь в местах общепита сертификаты понадобятся с 27 декабря.

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