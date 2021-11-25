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В Петербурге перенесли дату введения QR-кодов для общепита

Елизавета Потейчук
19:10 25.11.2021
Вице-губернатор северной столицы сообщил, что система QR-кодов для ресторанов, кафе и баров будет действовать с 27 декабря.
В Петербурге перенесли дату введения QR-кодов для общепита
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что власти северной столицы решили перенести срок введения QR-кодов для ресторанов, кафе и баров. Теперь в местах общепита сертификаты понадобятся с 27 декабря.

«27 декабря - новая дата введения QR-кодов для посещения заведений общепита и розничной торговли», - сообщил Пиотровский в своем Telegram-канале со ссылкой на изменения постановления городского правительства №121 об антикоронавирусных ограничениях.

С этого же дня, пишет вице-губернатор, заселиться в гостиницу также возможно только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту, сданному не ранее, чем за 72 часа до заселения. Постояльцам придется предъявлять новый ПЦР-тест каждые 72 часа после заселения.

«Все остальные ограничения продлеваются до 31 января: допуск по QR-кодам в учреждения культуры, спортзалы, бассейны, а также при посещении культурных, спортивных, конгрессно-выставочных мероприятий и церемоний бракосочетания», - пишет Пиотровский.

Ранее в Петербурге установили рекорд по вакцинации против COVID-19. Более 35 тысяч горожан привились за сутки.

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