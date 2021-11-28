Песков рассказал об очень позитивных контактах с ЕС по поводу признания сертификатов о вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал контакты с Европейским союзом по поводу взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 «очень позитивными». Представитель Кремля выразил уверенность в том, что стороны могут прийти к общему решению в течение определенного количества месяцев.

«Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идет анализ "домашних заданий". Это технологический процесс, и там много технологически разных задач», - заявил Песков.

Ранее Дмитрий Песков рассказал об отношении Путина к непопулярным мерам по COVID-19. Он отметил, что глава российского государства в принятии решений - сторонник сбалансированности.