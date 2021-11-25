Песков рассказал об отношении Путина к непопулярным мерам по COVID-19

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, прокомментировал готовность главы государства Владимира Путина к непопулярным мерам по COVID-19. Он отметил, что глава российского государства в принятии решений - сторонник сбалансированности.

Песков добавил, что когда нужно было действовать решительно на благо людей и страны, Владимир Путин никогда не уходил от ответственности и брал ее на себя.

«Но одновременно с этим, все-таки, конечно, мы должны отдавать отчет тому, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией - пандемия, смертность, продолжающиеся волны. И основная задача - сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, конечно, диктует необходимость целого ряда мер», - добавил Песков.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что в России необходимо на федеральном уровне ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для россиян старше 60 лет, поскольку они находятся в группе риска с тяжелым течением заболевания.

По его словам, к этому возрасту многие люди уже страдают от ряда хронических заболеваний, которые могут в значительной мере осложнять течение инфекции.