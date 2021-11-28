Минздрав Египта сообщил об отсутствии заболевших омикрон-штаммом в стране

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Египта Халед Абд аль-Гаффар сообщил, что в стране не выявлено ни одного случая заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон». По его словам, в Египте внимательно следят за эпидемиологической обстановкой во избежание появления нового варианта коронавируса.

«Анализ генетической последовательности положительных проб на коронавирус доказал отсутствие штамма "омикрон" в Египте на данный момент»,- цитирует РИА Новости слова представителя египетского Минздрава.

Ранее в АТОР рассказали о перспективе поездок в Египет на фоне омикрон-штамма. По словам исполнительного директора Ассоциации, предварительно, на вылеты в конце декабря - начале января туры в Египет забронировали уже порядка 80-100 тысяч туристов.