В АТОР рассказали о перспективе поездок в Египет на фоне омикрон-штамма

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что граждане россии могут пока что не беспокоиться по поводу закрытия границ Египта из-за обнаружения нового варианта COVID-19 «омикрон».

«По данным Роспотребнадзора, по состоянию на воскресенье, 28 ноября, ни одного случая заражения штаммом "омикрон", в том числе у вернувшихся из-за рубежа нет. Регулярное и чартерное авиасообщение с Египтом осуществляется в плановом порядке, у туристов пока нет повода для беспокойства», - сообщила Ломидзе в беседе с РИА Новости.

Ломидзе также не оставила без внимания заслуженного врача РФ Владимира Круглого. По его мнению, омикрон-штамм уже, вероятно, пришел в Россию, а распространять его могут люди, которые посещали Египет. Круглый считает, что «нужно закрывать авиасообщение с Египтом, пока новый штамм не будет изучен».Исполнительный директор АТОР заявила, что заявление врача вызвало множество вопросов, из-за чего туристы «весь день 28 ноября обращались к своим турагентам с вопросами о том, состоятся ли их туры в декабре и январе». Она же подчеркнула, что ни один член правительства или оперштаба всерьез не рассматривает вариант закрытия границ с Египтом.

По предварительным данным АТОР, утверждает Ломидзе, туры в Египет на вылеты в конце декабря - начале января уже забронировали около 80-100 тысяч туристов. При средней стоимости новогоднего тура в 80 тысяч рублей на двоих, сумма забронированных турпакетов на Новый и год и новогодние каникулы в Египет может достигать 4 миллиарда рублей.

Ранее врач из ЮАР назвала основные признаки заражения омикрон-штаммом. По ее словам, первые и основные признаки заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» - сильная усталость и головная боль.