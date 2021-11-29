Не сдерживая слез: в Алеппо прошел спецпоказ фильма «Небо»

В самом большом кинотеатре Алеппо прошел необычный показ. Люди в форме и гражданские пришли с цветами в руках. На этот сеанс не продают билеты, он только для "своих" - военнослужащих российской группировки и представителей русской общины.

На сцене установлена фотография подполковника Олега Пешкова. Его бомбардировщик был сбит турецким истребителем в ноябре 2015 года. Рассказать о подвиге летчика военных попросила алеппская молодежь из смешанных семей - получился импровизированный урок мужества. Говорили не только про Пешкова, был упомянут подвиг Романа Филиппова и Александра Прохоренко, героически погибших в бою с террористами, смелые поступки других российских солдат, воевавших за Сирию. Глава русской общины Алеппо Наталья Троцкая не сдержала слёз, обращаясь к военнослужащим в зале:

«Ребятушки мои, милые! Воины наши! У меня прямо к вам материнский крик – берегите себя!», - сказал Троцкая.

После урока мужества состоялась премьера фильма «Небо»: история про жизнь и героическую смерть Олега Пешкова. Два часа в зале ни единого звука, но после финальных титров женщины уже не пытаются скрывать эмоций. Здесь несколько поколений эмигранток из СНГ, молодых девушек и взрослых женщин, переживших гражданскую войну. Елена Зительникова, тридцать лет прожившая в Сирии, вспоминает, как боевики уже почти праздновали победу, а русская община собиралась бежать из Алеппо.

«Мы очень обрадовались, когда пришла российская армия. Дай бог всем здоровья, потому что не только бы мы и наши дети здесь пропали», - сказала Елена.

Запрос на патриотическое кино у русскоязычных сирийцев очень высок. И эмоций они не жалеют - крепких парней из общины фильм впечатлил и расторгал не меньше, чем женскую аудиторию.

«Со стороны эмоциональной сложно описать - это и гордость и в то же время захватывает. Я сидел и не буду врать - два, три раза чуть не заплакал. Есть вот это вот чувство - Наши пацаны! Мы из них! Это неописуемое чувство», - рассказал Хасан Шихада.

Военные и представители общины долго не хотели расходиться - общались, обсуждали фильм, вспоминали то, что им пришлось пережить в Сирии. Они договорились встречаться чаще, чтобы вместе проводить уроки мужества для сирийской молодежи, да и просто общаться на русском языке.

Ранее фильм «Небо» показали российским летчикам на авиабазе Хмеймим. Показ был приурочен к годовщине гибели их коллеги - подполковника Олега Пешкова.

Материал подготовили: Алексей Курильченко и Николай Баранов.