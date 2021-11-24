В память о герое: фильм «Небо» о подвиге летчика Пешкова показали на авиабазе Хмеймим

Сегодня в Сирии на авиабазе Хмеймим российским летчикам показали фильм «Небо». Показ приурочен к годовщине гибели их коллеги - подполковника Олега Пешкова. Ровно шесть лет назад он ушел в свой последний полет, во время которого фронтовой бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем.

Два наших летчика катапультировались. Командира Олега Пешкова боевики расстреляли еще в небе с земли, а штурмана Константина Мурахтина удалось эвакуировать. О том, как снимали первую кинокартину о контртеррористической операции в арабской республике, перед просмотром рассказали режиссер Игорь Копылов и актер Игорь Петренко.

По мнению самих летчиков, авторам ленты удалось показать мужество и самоотверженность российских военнослужащих. И такие фильмы необходимо снимать чаще.

И сегодня же боевые товарищи Олега Пешкова и создатели фильма «Небо» возложили цветы к памятнику героя, который установлен на улице, названной его именем.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Аркадий Украинский