Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Мясников оценил эффективность грибов и трав против COVID-19

Алексей Курильченко
19:09 28.11.2021
По словам эксперта, исследование американцами восточной народной медицины говорит о проблемах при разработке лекарств.
Мясников оценил эффективность грибов и трав против COVID-19
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников отреагировал на исследование Калифорнийского университета, в ходе которого ученые изучили эффективность определенных грибов и комбинаций трав против коронавируса. По словам доктора, исследование в США народной восточной медицины может говорить о проблемах при создании лекарств.

«Косвенный признак того, что традиционная западная медицина и фармакология заметно буксует в разработке эффективных противовирусных препаратов. Американцы, традиционно с высокомерием адептов высокой доказательной медицины, всегда относились к "народным средствам" с большим недоверием», - написал доктор в Telegram.

При этом Мясников отметил, что некоторые из исследуемых грибов используются в Китае и Японии как дополнительный элемент при химиотерапии. Они, по данным доктора, они могут иметь определенное воздействие на иммунитет.

Ранее Мясников высказался о новом штамме коронавируса, мутацию которого назвали «омикрон». Эксперт считает, что промедление в тройной вакцинации пациентов из группы риска «рождает чудовищ» внутри границ и своей собственной страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:50 В стране и мире
Германия призывает США не вводить санкции против «Северного потока - 2»
18:15 В стране и мире
В Госдуме обсудят передачу автомобилей нарушителей пострадавшим
17:38 В стране и мире
Врач из ЮАР назвала основные признаки заражения омикрон-штаммом
16:24 В стране и мире
Путин выразил соболезнования родным Градского в связи с его смертью
18:09 В стране и мире
«Политкорректный Диснейленд»: реконструкция Нотр-Дама возмутила архитекторов
Популярное
Видео
Прогулка по «красной зоне»: блогеры-антиваксеры посетили ковидные больницы
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
«Наших выгоняют»: США в январе покинут 27 российских дипломатов
Россиян предупредили о панических атаках и «ковидном тумане» после коронавируса
Видео
Охотник почти три недели пролежал в избушке в тайге после нападения медведя и выжил
Видео
Глава Прокопьевска отправлен в отставку после банкета во время траура из-за трагедии в шахте Кузбасса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.