Мясников оценил эффективность грибов и трав против COVID-19

Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников отреагировал на исследование Калифорнийского университета, в ходе которого ученые изучили эффективность определенных грибов и комбинаций трав против коронавируса. По словам доктора, исследование в США народной восточной медицины может говорить о проблемах при создании лекарств.

«Косвенный признак того, что традиционная западная медицина и фармакология заметно буксует в разработке эффективных противовирусных препаратов. Американцы, традиционно с высокомерием адептов высокой доказательной медицины, всегда относились к "народным средствам" с большим недоверием», - написал доктор в Telegram.

При этом Мясников отметил, что некоторые из исследуемых грибов используются в Китае и Японии как дополнительный элемент при химиотерапии. Они, по данным доктора, они могут иметь определенное воздействие на иммунитет.

Ранее Мясников высказался о новом штамме коронавируса, мутацию которого назвали «омикрон». Эксперт считает, что промедление в тройной вакцинации пациентов из группы риска «рождает чудовищ» внутри границ и своей собственной страны.