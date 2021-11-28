Онищенко рассказал об особенностях QR-кодов для несовершеннолетних

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об особенностях QR-кодов для детей. По его словам, в России сейчас не нужно вводить QR-коды для несовершеннолетних, так как дети не настолько мобильны, как взрослые и могут «полететь, куда захотят».

«Для детей я бы написал: болели у них родители или близкие или не болели. Потому что коронавирус мог пройти бессимптомно, учитывая, что пока инфекция их щадит», - рассказал Онищенко в беседе с URA.RU.

Экс-глава Роспотребнадзора также добавил, что риск заразиться COVID-19 наиболее высок у ребенка в школе, поэтому важно продолжать соблюдать меры предосторожности. Он же подчеркнул необходимость присутсвия медицинских работников в каждом учебном заведении.

Ранее в РЖД заявили о готовности проверять QR-коды в поездах. Для проверки может использоваться оборудование, которое применяется для подтверждения паспортных данных пассажиров.