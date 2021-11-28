Спасатели нашли третьего погибшего после взрыва в доме под Николаевом

Украинским спасателям удалось обнаружить тело третьего погибшего под завалами после взрыва газа в доме в Новой Одессе Николаевской области. Сообщается, что жертвой оказался хозяин квартиры, в которой произошло ЧП.

«Спасатели говорят, что, вероятно, это последняя, третья, жертва взрыва. Как раз сейчас в эти минуты нашли тело хозяина квартиры, где произошел взрыв. Это мужчина, ему 87 лет», - сообщила корреспондент в эфире телеканала «Украина 24».

Вскоре данную информацию подтвердили на сайте Госслужбы Украины по ЧС. В сообщении также уточняется, что из дома была проведена эвакуация 54 человек.

«Вследствие взрыва погибли три человека (в 16.46 и в 23.25 27 ноября и в 16.10 28 ноября подразделениями Госслужбы по ЧС изъяты тела из-под завала) и пострадали три человека (в 10.07 27 ноября подразделениями Госслужбы по ЧС освобождены из-под завала, у одного человека перелом предплечья – госпитализирован в больницу, два человека в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались). Из дома проведена эвакуация 54 человек», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате взрыва газа в Новой Одессе на Украине. Инцидент произошел утром в субботу.