Один человек погиб в результате взрыва газа в Новой Одессе на Украине

В городе Новая Одесса Николаевской области на территории Украины произошел взрыв бытового газа в жилом пятиэтажном доме. Инцидент случился утром в субботу и унес жизнь одного человека.

Еще трое человек пострадали в результате ЧП. Согласно информации областного управления ГСЧС Украины, один из пострадавших был госпитализирован с переломом предплечья и еще двое пребывали в шоковом состоянии, но от госпитализации отказались.

Благодаря работе спасателей из подъезда здания были эвакуированы 50 человек. В настоящий момент подразделения ГСЧС занимаются разбором разрушенных частей строения с использованием тяжелой техники.

Как сообщает ведомство, под завалами могут находиться еще два жителя дома. К деятельности на месте инцидента привлечены 211 человек и 44 единицы техники.