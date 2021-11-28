СМИ назвали симптомы COVID-19 у привитых

Два основных симптома заражения коронавирусной инфекцией, на которые следует обратить внимание, это кашель и чихание. Об этом стало известно не основе данных из приложения по сбору данных о симптомах коронавируса.

«Если бы, будучи привитым, начали беспричинно чихать и кашлять, то вам следует остаться дома и сдать тест на COVID. Особенно, если вы живете и работаете в окружении людей, которые могут заразиться», - сообщает издание Express.

Чихание и кашель является признаком того, что вирус пытается распространяться. Следует прикрывать нос и рот. Причем делать это руками не следует - как и вообще трогать лицо. Издание советует прикрываться при чихании предплечьем и локтем. Также признаком заражения может быть потеря чувств вкуса и запаха, отметили в издании.

Ранее заместитель главврача по медицинской части областной детской больницы Светлана Ларионова рассказала, что у детей при заражении COVID-19 появляются сыпь, боли в суставах и воспаление слизистых. Она добавила, что встречаются случаи повышения температуры, которая не поддается действию жаропонижающих средств.