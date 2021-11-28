Путин выразил соболезнования родным Градского в связи с его смертью
Как сообщил Дмитрий Песков, президент направил телеграмму родным и близким артиста с соболезнованиями.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин направил телеграмму родным и близким Александра Градского, где выразил глубокие соболезнования в связи со смертью известного певца и композитора.
«Президент выразил глубокие соболезнования», - рассказал представитель Кремля журналистам.
Ранее певец Дима Билан рассказал о своем недавнем разговоре с композитором Александром Градским, который умер 28 ноября на 73-ем году жизни. Со слов Билана, десять дней назад на последних съемках шоу «Голос» Градский вспоминал, как они познакомились.