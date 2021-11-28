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«Как отец и сын»: Билан отреагировал на смерть Градского

Кира Карон
14:05 28.11.2021
Композитор и вокалист, народный артист РФ, ушел из жизни на 73 году жизни.
«Как отец и сын»: Билан отреагировал на смерть Градского
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress
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Певец Дима Билан рассказал о своем недавнем разговоре с композитором Александром Градским, который умер 28 ноября. Об этом он написал в социальных сетях.



«Друзья мои, вот так, господи, произошло. Узнал только полчаса назад. В лучший мир Александр Борисович, мы, я вас люблю. Столько всего было и моя мама говорила: не ругайся с ним, он гениальный и редкий человек. Столько лет рядом, как отец и сын», - написал Билан в Instagram.

По словам певца, 10 дней назад на последних съемках шоу «Голос» Градский вспоминал, как они познакомились.

«Родной человек! Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушел в лучший мир», а я видимо чувствовал и прощался. Прощайте, Александр Борисович! В добрый путь! Я знаю, что вы рядом», - добавил артист.

Слова соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ также выразила в соцсети Лариса Долина, руководство Первого канала, режиссер Светлана Дружинина, обращение опубликовал и глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Музыканта, являющегося одним из основоположников русского рока и художественного руководителя театра «Градский Холл», Александра Градского не стало на 73-м году жизни. У него есть четверо детей: двое старших - дочь и сын - от предыдущего брака, и младшие сын и дочь от последнего брака.

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