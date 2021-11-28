Выплаты из бюджета получили 60 пострадавших в трагедии на шахте «Листвяжная» и 27 семей погибших

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что 60 пострадавших и 27 семей погибших при аварии на шахте «Листвяжная» получили выплаты из бюджета.

«В это время идет выплата из областного бюджета, из бюджета районов. Шестьдесят человек пострадавших получили средства и 27 семей получили родственники погибших», - рассказал Цивилев журналистам.

Социальные службы, в свою очередь, продолжают активно взаимодействовать со всеми родственниками погибших для определения объема необходимой помощи. Глава Кузбасса подчеркнул, что людям будет оказана помощь, в частности, в трудоустройстве, обучении детей и жилищных вопросах.

«Как мы говорили, будет оказываться помощь и по обучению детей, по трудоустройству, жилищные вопросы и все самые маленькие проблемы, которые сейчас стоят у людей в этот самый сложный период», - упомянул Цивилев.

Ранее губернатор Кемеровской области пообещал дойти до конца в поиске погибших в шахте «Листвяжная». Сергей Цивилев также пояснил, что горноспасатели сами принимают решение по ходу обследования шахты.