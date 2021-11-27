Губернатор Кузбасса пообещал дойти до конца в поиске погибших в шахте «Листвяжная»
Сергей Цивилев также пояснил, что горноспасатели сами принимают решение по ходу обследования шахты.
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал обещание до конца дойти в обследовании шахты «Листвяжная», а также найти оставшиеся тела погибших, если таковые еще есть. Он пояснил, что ситуация в шахте периодически меняется, поэтому горноспасатели сами принимают решение по ходу обследования.
«Какое решение они принимают, мы поддержим. Но мы пойдем до конца, это точно», - сказал Цивилев журналистам.
Ранее выживший спасатель рассказал о самочувствии после трагедии в шахте «Листвяжная». Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев связался с Александром Заковряшиным по телефону и выразил гордость за его мужество.