Губернатор Кузбасса пообещал дойти до конца в поиске погибших в шахте «Листвяжная»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал обещание до конца дойти в обследовании шахты «Листвяжная», а также найти оставшиеся тела погибших, если таковые еще есть. Он пояснил, что ситуация в шахте периодически меняется, поэтому горноспасатели сами принимают решение по ходу обследования.

«Какое решение они принимают, мы поддержим. Но мы пойдем до конца, это точно», - сказал Цивилев журналистам.

Ранее выживший спасатель рассказал о самочувствии после трагедии в шахте «Листвяжная». Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев связался с Александром Заковряшиным по телефону и выразил гордость за его мужество.