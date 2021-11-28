Посол РФ заявил о риске военной эскалации между Россией и Западом

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил о существовании эскалации напряженности между Россией и Западом из-за ситуации на Украине. Дипломат призвал предотвращать любые попытки усугубить ситуацию.

«Существует риск войны из-за просчетов на нашей границе, и это последнее, чего бы мы хотели. Нам нужно предотвратить такого рода эскалацию, если она будет происходить», - заявил посол в эфире радио Times.

При этом Келин отметил, что существующая напряженность не такая серьезная, как во времена Холодной войны.

Ранее глава Внешней разведки РФ Сергей Наршкин заявил, что США своими заявлениями о якобы планируемом Россией вторжении на Украину намеренно пытаются разжечь конфликт в Донбассе. Целью этого является попытка «толкнуть» контролируемую США киевскую власть.