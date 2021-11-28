В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3

На севере Перу, недалеко от города Барранка произошло землетрясение магнитудой 7,3. По данным американской Геологической службы, эпицентр подземных толчков находился на глубине более 112 километров. О пострадавших в результате природного явления не сообщается.

Момент землетрясения сняли на видео местные жители. На опубликованных кадрах видно, что сильных разрушений не произошло - подземные толчки лишь поднял в воздух облака пыли.

Ранее у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр сейсмособытия находился в 905 километрах от города Северо-Курильска.