Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксированы на Камчатке
Очаг залегал на глубине 140 километров.
© Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили в издании «Аргументы и факты».
Эпицентр сейсмособытия находился в 905 километрах от города Северо-Курильска. Его очаг залегал на глубине 140 километров.
Ранее мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Японии. Подземные толчки ощущались в столице страны. Эпицентр стихии находился на глубине 80 километров на границе префектур Токио и Тиба.