В стране и мире Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксированы на Камчатке Кира Карон Очаг залегал на глубине 140 километров. © Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили в издании «Аргументы и факты». Эпицентр сейсмособытия находился в 905 километрах от города Северо-Курильска. Его очаг залегал на глубине 140 километров. Ранее мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Японии. Подземные толчки ощущались в столице страны. Эпицентр стихии находился на глубине 80 километров на границе префектур Токио и Тиба. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика