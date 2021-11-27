Лыжники Червоткин и Большунов завоевали «серебро» и «бронзу» на этапе Кубка мира

Российские лыжники Алексей Червоткин и Александр Большунов заняли второе и третье места в ходе гонки на 15 километров классическим стилем первого этапа Кубка мира. На трассе в Финлянии Червоткин показал результат 33 минуты и 16,9 секунды, а Большунов отстал от него на 3,8 секунды (33:22,7).

Первое место занял спортсмен из Финляндии Ииво Нисканен. В первой десятке оказались еще три россиянина: Сергей Устюгов занял пятое место, Илья Семиков - шестое, а Иван Якимушкин - восьмое.

Ранее российский лыжник Александр Терентьев завоевал золотую медаль в спринте классическим стилем первого этапа Кубка мира. Спортсмену удалось преодолеть дистанцию за 2 минуты 31,9 секунды.