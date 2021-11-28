Ученые определили самый радиоактивный фрукт

Бананы дают небольшое ионизирующее излучение из-за содержания в них калия-40. Ученые Пекинского университета аэронавтики и астронавтики объяснили, откуда в этих фруктах возникает радиация.

Как рассказали доктор физических наук Чжан Сяотянь и доктор биомедицинской инженерии Ляо Цзе, калий-40, который является радиоактивным изотопом химического элемента, считается крупнейшим естественным источником ионизирующего излучения.

Однако, как заверили специалисты, в бананах содержится минимальное количество калия-40, поэтому никакой опасности для организма человека они нанести не могут, сообщается в социальной сети WeChat.

По словам физиков, источником неионизирующего излучения могут быть многие предметы, окружающие людей. В том числе, электронные и бытовые приборы, включая мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры, микроволновые печи и так далее.