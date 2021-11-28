Названа причина экстренной посадки Boeing-777 в Шереметьево

Представитель авиакомпании Royal Flight рассказал, что у авиалайнера из Пунта-Каны в одном из шести колес упало давление. Он также отметил, что посадка самолета прошла благополучно.

«В полете было обнаружено падение давления в одном из шести колес. На пяти борт абсолютно благополучно сел. Помощь специальных служб не потребовалась, борт прибыл, пассажиры на месте, все в порядке», - рассказал представитель авиакомпании в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево экстренно сел Boeing-777. Самолет прилетел в штатном режиме с подозрением на разрушение пневматики левой и основной стоек шасси. Информации о пострадавших не поступало.