Названа причина экстренной посадки Boeing-777 в Шереметьево
Представитель авиакомпании рассказал, что у самолета в одном из шести колес упало давление.
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Представитель авиакомпании Royal Flight рассказал, что у авиалайнера из Пунта-Каны в одном из шести колес упало давление. Он также отметил, что посадка самолета прошла благополучно.
«В полете было обнаружено падение давления в одном из шести колес. На пяти борт абсолютно благополучно сел. Помощь специальных служб не потребовалась, борт прибыл, пассажиры на месте, все в порядке», - рассказал представитель авиакомпании в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Шереметьево экстренно сел Boeing-777. Самолет прилетел в штатном режиме с подозрением на разрушение пневматики левой и основной стоек шасси. Информации о пострадавших не поступало.