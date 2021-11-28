В стране и мире В Шереметьево экстренно сел Boeing-777 Кира Карон На месте лайнер встретили оперативные службы. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Пассажирский самолет авиакомпании «Royal flight», летевший рейсом из Пунта-Каны совершил экстренную посадку. На месте лайнер встретили оперативные службы. Об этом сообщили в экстренных службах.



Борт прибыл в штатном режиме с подозрением на разрушение пневматики левой и основной стоек шасси. Информации о пострадавших нет.



Ранее вылетевший из Москвы в Бангкок пассажирский Boeing 777 вернулся в аэропорт «Шереметьево». У воздушного судна треснуло лобовое стекло. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика