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В Шереметьево экстренно сел Boeing-777

Кира Карон
12:37 28.11.2021
На месте лайнер встретили оперативные службы.
В Шереметьево экстренно сел Boeing-777
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Пассажирский самолет авиакомпании «Royal flight», летевший рейсом из Пунта-Каны совершил экстренную посадку. На месте лайнер встретили оперативные службы. Об этом сообщили в экстренных службах.

Борт прибыл в штатном режиме с подозрением на разрушение пневматики левой и основной стоек шасси. Информации о пострадавших нет.

Ранее вылетевший из Москвы в Бангкок пассажирский Boeing 777 вернулся в аэропорт «Шереметьево». У воздушного судна треснуло лобовое стекло.

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