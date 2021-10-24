Москвичам посоветовали отказаться от личных машин из-за заморозков

Сегодня ночью в Москве наступят первые заморозки. Столбики термометров опустятся до -3 градусов, что приведет к образованию гололедицы на дорогах столицы. Об этом 24 октября в своем Telegram-канале сообщает московский Дептранс.

«ЦОДД советует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное и утреннее время и при необходимости пользоваться городским транспортом. Если сели за руль, то держите дистанцию и избегайте резких маневров», – говорится в сообщении ведомства.

В Департамете также напомнили, что использование летних шин в таких погодных условиях крайне опасно и может стать причиной ДТП, а также отметили, что манера управления автомобилем в межсезонье и зимнее время года должна отличаться от летней.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» предупредил жителей столицы, что завтра ночью в Москве ожидается легкий мороз.