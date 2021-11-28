«Финальный аккорд осени»: синоптик рассказал о двух погодных рекордах в конце ноября

В Москве последний день осени станет рекордно теплым. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в этом году столбики термометров 30 ноября преодолеют 73-летний рекорд. При этом атмосферное давление будет рекордно низким.

«Осень закончится небывалым теплом! Финальный аккорд осени 2021 года в метеорологическом отношении будет экстраординарным. В понедельник в центре России начнутся небольшие дожди, которые в ночные и утренние часы вторника усилятся и приобретут интенсивный ливневый характер. При этом ночь на 30 ноября будет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года: столбики термометров в Москве не опустятся ниже плюс четыре-шесть градусов», - цитирует ТАСС сообщение синоптика.

Тишковец предупредил, что в первой половине дня на столицу обрушится дождь, который перейдет в мокрый снег. При это зима начнется вовремя - 1 декабря температура снизится вплоть до -6 градусов, а влага на дорогах превратится в гололед.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова подтвердила слова Тишковца. Москву и Подмосковье настигнет похолодание в декабре до -5 градусов, а также ожидаются гололедица и снег.