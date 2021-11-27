Метеоролог сообщила, когда зимняя погода придет в столицу

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что погода в столичном регионе станет зимней с приходом календарной зимы. Так, по словам метеоролога, Москву и Подмосковье настигнет похолодание днем до -5 градусов, а также ожидаются гололедица и снег.

«Уже 1 декабря у нас прогнозируется температура 0 - минус 5 градусов в течение суток и небольшой снег. В последующие два дня у нас также прогнозируется небольшой снег. 2 декабря днем будут минус 4 - плюс 1 градуса, в пятницу - минус 3 - плюс 2 градуса. Акцент еще необходимо сделать на гололедице, конечно. Будет скользко», - подчеркнула Макарова в беседе с ТАСС.

Кроме того, снег, поясняет специалист, в эти дни таять не будет. Со слов Макаровой, в среднем в сутки столбики термометров опустятся ниже ноля, поэтому гражданам представится возможность увидеть белые пейзажи за городом, но и в самой Москве «тоже припорошит».

Ранее научный руководить Гидрометцентра Рома Вильфанд рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшее время. Тогда он пояснил, что в Москве и Подмосковье не установится снежный покров из-за высоких температур.