Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в РФ в декабре

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые вступят в силу в России в декабре. В частности, Володин назвал нововведения, которые позволят получить бесплатный доступ к тем сайтам, которые представляют социальную значимость для граждан.

«В последнем месяце этого года заработают важные для наших граждан нововведения - станет легче зарегистрировать рождение ребенка, к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ», - пишет председатель Госдумы в своем Telegram-канале.

Кроме того, Володин отдельно отметил ряд законопроектов, согласно которым россияне будут защищены в финансовой сфере. Так, по его словам, будут блокироваться сайты, с помощью которых у людей выманиваются деньги, а потом пропадают. Володин отметил, что «решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды».

«Другое нововведение защитит людей, которые обращаются за кредитом, от навязывания дополнительных услуг. Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями», - подчеркнул он.

В заключение председатель Госдумы обозначил и то, что вскоре банкам будет запрещено требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка.

Ранее в Госдуме приняли федеральный бюджет на 2022-2024 годы. По итогам голосования закон поддержали 306 депутатов, 70 высказались против, еще один воздержался.