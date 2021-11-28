«Любили и будем любить»: Пелагея о своем коллеге по шоу «Голос» Александре Градском

Напарница и коллега Александра Градского по шоу «Голос» певица Пелагея опубликовала слова признания заслуг народного артиста РФ и благодарности к нему, заявив, что он являлся для многих наставником не только в рамках телешоу, но и в жизни.

«Не в проекте, - в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену. Порядочный. Принципиальный. Трогательный. Бескомпромиссный. Всегда на стороне Истины и Добра», - написала исполнительница фолк-рока на своей странице в Instagram.

Пелагея указала, что вместе с нею к ее словам присоединяется и ее мама, Светлана Геннадьевна.

«Никогда, никогда не стихнет этот удивительный, поднимающий до вершин, голос. Никогда свет от этой энергии, от этой жизни не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником, работать с ним. Наш недосягаемый и родной Александр Борисович, мы любили, любим, и будем любить Вас», - отметила певица.

Слова соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ также выразила в соцсети Лариса Долина, руководство Первого канала, режиссер Светлана Дружинина, обращение опубликовал и глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Музыканта, являющегося одним из основоположников русского рока и художественного руководителя театра «Градский Холл», Александра Градского не стало на 73-м году жизни. У него есть четверо детей: двое старших - дочь и сын - от предыдущего брака, и младшие сын и дочь от последнего брака.