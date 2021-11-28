Лавров и глава МИД Палау обменялись поздравлениями с 15-летием установления дипотношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Палау Густав Айтаро обменялись поздравительными телеграммами по случаю 15-летия установления дипломатических отношений между Россией и Палау. Об этом сообщается на сайте российского МИД.





«Углубление российско-палауанского взаимодействия в решении актуальных задач международной и региональной повестки дня будет способствовать устойчивому экономическому росту, обеспечению стабильности и безопасности в АТР», - говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с председателем Исполнительного комитета Совета демократической Сирии Ильхамом Ахмедом. Стороны в ходе встречи затронули ситуацию на северо-востоке Сирии.