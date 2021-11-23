Лавров провел встречу с председателем исполкома Совета демократической Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с председателем Исполнительного комитета Совета демократической Сирии Ильхамом Ахмедом. Стороны в ходе встречи затронули ситуацию на северо-востоке Сирии. Кроме того, особое внимание участники диалога уделили задаче продвижения политического урегулирования в государстве на основе резолюции 2254 Совбеза ООН, восстановления его экономики и социальной сферы, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также оказания гуманитарной помощи нуждающимся.

«С российской стороны была подтверждена готовность продолжать комплексное содействие достижению межсирийских договоренностей в различных форматах в интересах скорейшего восстановления в полном объеме суверенитета и территориальной целостности САР, обеспечения законных прав всех этноконфессиональных групп населения страны», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров обсудил с главой МИД Сербии министерскую встречу ОБСЕ. Неделю назад руководители внешнеполитических ведомств стран также провели телефонный разговор.