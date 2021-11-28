«Мог выйти, но остался поднимать других»: шахтер о горном мастере Белошкурском

Горный мастер одного из участков шахты «Листвяжная» 48-летний Геннадий Белошкурский, тело которого было поднято на поверхность в субботу, спас не менее 10 своих коллег. Шахтер Наим Тухтаев рассказал «Звезде», как слышал Белошкурского в момент спасения своих коллег.





«Я слышал, как поднимал людей и говорил: давай, вставай, пошли. Он был в нормальном состоянии, это я уже терял сознание и упал. Потом очнулся, встал, у меня в глазах двоилось. Я слышал, что он был в нормальном состоянии, он мог выйти спокойно. Ну он остался поднимать тех, кто не встал. Когда произошла авария, мы находились на 820 конвейерной стойке. Там осталось пять человек, вышло семь», - рассказал Тухтаев.

Ранее количество пострадавших в результате аварии на шахте

«Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 76 человек.



Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло утром в четверг, 25 ноября. Погиб 51 человек, включая пять горноспасателей. В регионе объявлен траур по погибшим.