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«Страшная утрата»: Лариса Долина отреагировала на смерть Градского

Валентина Пескова
10:26 28.11.2021
Известного музыканта, народного артиста РФ и наставника шоу «Голос» не стало сегодня, он умер на 73-м году жизни.
«Страшная утрата»: Лариса Долина отреагировала на смерть Градского
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Певица Лариса Долина на своей странице в Instagram отреагировала на новости о смерти певца и композитора Александра Градского.

«Утро началось с новости, которую осознать пока невозможно… Страшная утрата. Ушел Саша Градский... Ушла целая эпоха», - выразила свои чувства исполнительница.

Долина отметила, что «переоценить вклад этого большого артиста в отечественную культуру» невозможно.

«Александр Градский - это неповторимый, сильный, ни на чей не похожий голос, которому было подвластно все: рок, популярные песни, оперное искусство», - написала Лариса Долина.

Певица заявила, что Градский всегда много сочинял много, не боялся экспериментов и писал песни с социальной направленностью, многие из которых ушли в народ.

«Светлая память Большому Артисту Александру Градскому», - пожелала исполнительница в соцсети.

26 ноября народного артиста РФ госпитализировали с подозрением на инсульт. 28 ноября 2021 года Александр Градский, который снова участвовал в этом сезоне в телешоу «Голос» на Первом канале в качестве наставника, скончался в реанимации больницы.

У музыканта осталась супруга, с которой он воспитывал сына и дочь. Также у него остались двое старших детей - сын и дочь от предыдущего брака.

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