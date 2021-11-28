«Страшная утрата»: Лариса Долина отреагировала на смерть Градского

Певица Лариса Долина на своей странице в Instagram отреагировала на новости о смерти певца и композитора Александра Градского.

«Утро началось с новости, которую осознать пока невозможно… Страшная утрата. Ушел Саша Градский... Ушла целая эпоха», - выразила свои чувства исполнительница.

Долина отметила, что «переоценить вклад этого большого артиста в отечественную культуру» невозможно.

«Александр Градский - это неповторимый, сильный, ни на чей не похожий голос, которому было подвластно все: рок, популярные песни, оперное искусство», - написала Лариса Долина.

Певица заявила, что Градский всегда много сочинял много, не боялся экспериментов и писал песни с социальной направленностью, многие из которых ушли в народ.

«Светлая память Большому Артисту Александру Градскому», - пожелала исполнительница в соцсети.

26 ноября народного артиста РФ госпитализировали с подозрением на инсульт. 28 ноября 2021 года Александр Градский, который снова участвовал в этом сезоне в телешоу «Голос» на Первом канале в качестве наставника, скончался в реанимации больницы.

У музыканта осталась супруга, с которой он воспитывал сына и дочь. Также у него остались двое старших детей - сын и дочь от предыдущего брака.