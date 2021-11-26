Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Прокуроры выявили множество нарушений в ходе проверки 25 шахт в Кузбассе

Елизавета Потейчук
18:36 26.11.2021
В ходе проверок надзорным ведомством было возбуждено 55 уголовных дел.
Прокуроры выявили множество нарушений в ходе проверки 25 шахт в Кузбассе
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Читайте нас на:

В Генеральной прокуратуре России сообщили, что сотрудники регионального надзорного ведомства обнаружили множество нарушений пожарной безопасности и охраны труда в ходе проверок 25 шахт в Кузбассе.

В частности, были обнаружены проблемы в сфере пожарной безопасности и охраны труда, связанные с необорудованными путями эвакуации, неисправностью электропроводки, отсутствием инструктажей по технике безопасности и оценки условий труда, нарушениями режима труда и отдыха, а также с необеспеченностью сотрудников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

«С начала проверки возбуждено 55 дел об административных правонарушениях, внесено четыре представления об устранении нарушений закона, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность")», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве сообщают, что данная ситуация будет находиться на контроле Генпрокуратуры РФ. По результатам всех проверок, отмечает надзорное ведомство, будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Ранее стало известно, что вице-премьер РФ Александр Новак будет возглавлять комиссию для содействия в ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:36 В стране и мире
Предъявлено обвинение пятерым фигурантам дела о гибели шахтеров в шахте «Листвяжная»
18:36 В стране и мире
Прокуроры выявили множество нарушений в ходе проверки 25 шахт в Кузбассе
16:55 В стране и мире
Видео
Путин заявил о подготовке к демаркации границ Армении и Азербайджана
17:20 В стране и мире
Видео
Сын Градского отказался комментировать состояние отца после его госпитализации
16:41 В стране и мире
Видео
Выживший спасатель рассказал о самочувствии после трагедии в шахте «Листвяжная»
Популярное
Видео
Спасатель рассказал, какие приборы могут помочь шахтерам в «Листвяжной» выжить
Видео
«Троих выносили»: шахтер раскрыл подробности трагедии в Кузбассе
Эксперт допустил, что у жителей России может развиться «черная плесень»
Видео
Шахтер рассказал о возможных причинах трагедии в Кузбассе
СМИ сообщили о 52 погибших при взрыве метана на шахте в Кузбассе
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.