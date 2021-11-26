Прокуроры выявили множество нарушений в ходе проверки 25 шахт в Кузбассе

В Генеральной прокуратуре России сообщили, что сотрудники регионального надзорного ведомства обнаружили множество нарушений пожарной безопасности и охраны труда в ходе проверок 25 шахт в Кузбассе.

В частности, были обнаружены проблемы в сфере пожарной безопасности и охраны труда, связанные с необорудованными путями эвакуации, неисправностью электропроводки, отсутствием инструктажей по технике безопасности и оценки условий труда, нарушениями режима труда и отдыха, а также с необеспеченностью сотрудников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

«С начала проверки возбуждено 55 дел об административных правонарушениях, внесено четыре представления об устранении нарушений закона, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность")», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве сообщают, что данная ситуация будет находиться на контроле Генпрокуратуры РФ. По результатам всех проверок, отмечает надзорное ведомство, будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Ранее стало известно, что вице-премьер РФ Александр Новак будет возглавлять комиссию для содействия в ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.