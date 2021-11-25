Меркель заявила о важности сохранения украинского транзита в вопросе «Северного потока - 2»

При обсуждении российского газопровода «Северный поток - 2» Германии важны не только вопросы энергобезопасности, но и сохранения украинского транзита. Об этом заявила исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине.

«"Северный поток -2" - это другая и совершенно противоречиво обсуждаемая между Германией и Польшей вещь. Вы знаете, что мы выработали совместный документ с США, потому что речь для нас, как и для Польши, идет не только об энергобезопасности вообще, но и об Украине как стране-транзитере. За это Германия продолжит выступать», - цитирует РИА Новости слова Меркель.

Ранее депутат фракции партии «Союз 90/Зеленые» Омид Норипур в бундестаге ФРГ заявил о неприемлемости новых санкций США против «Северного потока - 2». Поскольку партия выступала против строительства газопровода, складывается ситуация, при которой Штаты накладывают ограничения на «друзей».