Овечкину во время матча в лицо прилетела шайба

Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин рассказал, что ему пришлось накладывать несколько швов из-за попадания шайбы в лицо в матче НХЛ с Florida Panthers.



В пятницу, 26 ноября, первый хет-трик Овечкина помог Washington Capitals одержать победу над Florida Panthers со счетом 4:3. В первом периоде матча спортсмену пришлось уйти в раздевалку после того, как шайба рикошетом прилетела ему в лицо.

«Это был своего рода сигнал проснуться. Славу богу, я не потерял ни одного зуба», - сказал Овечкин.

Ранее Александр Овечкин установил рекорд команды по набранным очкам в первых 20 матчах сезона. В игре регулярного чемпионата с Montreal Canadiens форвард сделал три результативные передачи.