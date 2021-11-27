В стране и мире Еврокомиссия запретила деятельность российской авиакомпании на территории Евросоюза Кира Карон «Скол» является единственным российским авиаперевозчиком, которым запрещено осуществлять деятельность в ЕС. © Фото: Pignatelli, EUC, Globallookpress Читайте нас на: Российская авиакомпания «Скол» не сможет осуществлять деятельность на территории Евросоюза. Такое решение было вынесено Еврокомиссией, соответствующий документ опубликован на сайте.



«Один российский авиаперевозчик был добавлен в список из-за опасений по поводу его способности соблюдать международные стандарты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что попавшие в такой список компании «не соответствуют международным стандартам безопасности». В настоящий момент «Скол» является единственным российским авиаперевозчиком среди 97 компаний из разных стран, которым запрещено осуществлять деятельность в ЕС.



Ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот». Это связано с новым санкционным пакетом против Белоруссии, где происходит миграционный кризис.



Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что возможное введение санкций против «Аэрофлота» никак не способствует ведению нормального диалога ЕС и России. Странам требуется сотрудничество, а ограничения никак не способствуют решению проблем, считает Грушко. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика