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Еврокомиссия запретила деятельность российской авиакомпании на территории Евросоюза

Кира Карон
08:03 27.11.2021
«Скол» является единственным российским авиаперевозчиком, которым запрещено осуществлять деятельность в ЕС.
Еврокомиссия запретила деятельность российской авиакомпании на территории Евросоюза
© Фото: Pignatelli, EUC, Globallookpress
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Российская авиакомпания «Скол» не сможет осуществлять деятельность на территории Евросоюза. Такое решение было вынесено Еврокомиссией, соответствующий документ опубликован на сайте.



«Один российский авиаперевозчик был добавлен в список из-за опасений по поводу его способности соблюдать международные стандарты», - говорится в сообщении.


Отмечается, что попавшие в такой список компании «не соответствуют международным стандартам безопасности». В настоящий момент «Скол» является единственным российским авиаперевозчиком среди 97 компаний из разных стран, которым запрещено осуществлять деятельность в ЕС.

Ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот». Это связано с новым санкционным пакетом против Белоруссии, где происходит миграционный кризис.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что возможное введение санкций против «Аэрофлота» никак не способствует ведению нормального диалога ЕС и России. Странам требуется сотрудничество, а ограничения никак не способствуют решению проблем, считает Грушко.

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