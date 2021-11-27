Еврокомиссия запретила деятельность российской авиакомпании на территории Евросоюза
Российская авиакомпания «Скол» не сможет осуществлять деятельность на территории Евросоюза. Такое решение было вынесено Еврокомиссией, соответствующий документ опубликован на сайте.
«Один российский авиаперевозчик был добавлен в список из-за опасений по поводу его способности соблюдать международные стандарты», - говорится в сообщении.
Отмечается, что попавшие в такой список компании «не соответствуют международным стандартам безопасности». В настоящий момент «Скол» является единственным российским авиаперевозчиком среди 97 компаний из разных стран, которым запрещено осуществлять деятельность в ЕС.
Ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот». Это связано с новым санкционным пакетом против Белоруссии, где происходит миграционный кризис.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что возможное введение санкций против «Аэрофлота» никак не способствует ведению нормального диалога ЕС и России. Странам требуется сотрудничество, а ограничения никак не способствуют решению проблем, считает Грушко.