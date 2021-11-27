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СМИ: в подмосковном СИЗО считают, что Мавриди готовится к новому побегу

Анна Берестовая
04:55 27.11.2021
Пресса сообщила, что подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Мавриди может готовится к новому побегу.
СМИ: в подмосковном СИЗО считают, что Мавриди готовится к новому побегу
© Фото: СК РФ
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Пресса сообщила, что находящийся под стражей в СИЗО-11 на территории подмосковного Ногинска Александр Мавриди, которого подозревают в убийстве «колбасного короля», совершил попытку сымитировать свое самоубийство. Согласно версии источника, таким образом задержанный якобы готовится к новому побегу из пенитенциарного учреждения.

В настоящее время, как указывают СМИ, Мавриди поставлен на учет как лицо, склонное к нарушениям и побегу. Основную часть времени подозреваемый будто бы пребывает в специальном блоке на двух человек, где производится усиленный контроль его поведения.

Кроме того, в администрации СИЗО, согласно прессе, считают подозрительными частые жалобы Мавриди на здоровье и попытки покинуть камеру под любым предлогом. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова члена Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Александра Мальцева, за пребывающим под заключением мужчиной замечают крайнюю наблюдательность, направленную на изучение окружающей обстановки и порядка несения смен.

Ранее, в середине сентября 2021 года, Александр Мавриди, в августе сбежавший вместе с еще несколькими заключенными из ИВС в Истре, был задержан в Москве благодаря записям с камер видеонаблюдения. Замеченный в одном из магазинов правонарушитель раскрыл обстоятельства своего побега и признался, что скрывался в столице и Московской области.

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