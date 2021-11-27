«Наших выгоняют»: США в январе покинут 27 российских дипломатов

В январе 2022 года 27 российских дипломатов покинут Соединенные Штаты Америки, столько же покинут страну в июне. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», - сказал посол в эфире «Соловье LIVE».

Антонов считает это политикой по разъединению семей - супруги дипломатов лишаются аккредитации, а детям не выдают визы. Это происходит на фоне того, что США декларируют бережное отношение к семейным традициям.

Ранее Антонов заявил, что администрация президента США Джо Байдена продолжает следовать курсу на разрушение связей с РФ в областях, которые не имеют отношения к политике. В частности в Белом доме звучали заявления, что МФТИ это «конечный военный пользователь».