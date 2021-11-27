Антонов: Вашингтон не ответил, как он может помочь в урегулировании на Украине

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в столице Америки по-прежнему не могут внятно ответить на вопрос о том, как США могут помочь урегулированию конфликта на Украине.

«Американцы говорят, что “мы готовы поучаствовать в разрешении конфликта на Донбассе". Мы задаем вопрос: “Вы можете сказать нам откровенно и конкретно - что вы предлагаете? В чем ваша конкретная помощь?”. Ответа ведь нет никакого», - заявил Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее Анатолий Антонов рассказал, Россия не собирается ни на кого нападать. По мнению дипломата, обвинения России в якобы создании угрозы конфликта на границе с Украиной являются попытками скрыть ошибки в политике президента Зеленского.