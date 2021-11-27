Фигуристка Валиева обновила свои мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ

Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу в ходе заключительного этапа Гран-при по фигурному катанию. В ходе финального соревнования в Сочи спортсменке удалось установить два мировых рекорда.

Валиева в финале получила рекордное число баллов на произвольной программе и в сумме двух программ - 185,29 и 272,71 баллов соответственно. Второе и третье места в финале также заняли российские спортсменки - Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Ранее Валиева на последнем в сезоне этапе серии Гран-при установила новый мировой рекорд в короткой программе в женском одиночном катании. 15-летняя россиянка за свой прокат получила 87,42 балла.