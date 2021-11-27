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У шведской лыжницы Карлссон загорелись штаны после победы в гонке на Кубке мира

Елизавета Потейчук
22:30 27.11.2021
Более того, после соревнований шведку госпитализировали в больницу с обморожением.
У шведской лыжницы Карлссон загорелись штаны после победы в гонке на Кубке мира
© Фото: Tomi Hänninen Newspix24 Globallookpress
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Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что прямо на ней загорелись штаны после завершения гонки в рамках первого этапа Кубка мира в финском Рука. Соревнования проходили при температуре -20 градусов.
После того, как Карлссон финишировала она отправилась в палатку, где с ней произошел конфуз.

«Мои штаны загорелись из-за обогревательного прибора. Я сидела слишком близко к обогревателю, и у меня загорелись штаны. Это было жутко, зато сегодня я "в огне". К счастью, я не поранилась, но штанов у меня уже нет. Полностью сгорели», - цитирует «Expressen» слова лыжницы.

Кроме того, далее стало известно, что шведку госпитализировали с обморожением пальцев рук. При этом Карлссон выиграла индивидуальную гонку на 10 километров классическим стилем, опередив норвежку Терезу Йохеуг на 13,7 секунды.

«Я не чувствовала своих пальцев во время гонки. Когда я финишировала, почувствовала, как мне холодно. Я не могла пошевелить пальцами. Я могу запаниковать, когда мне холодно. Думала, я больше никогда не согреюсь. К счастью, это не настолько все драматично», - рассказала лыжница в беседе с «Dagbladet».

Ранее лыжники Червоткин и Большунов завоевали «серебро» и «бронзу» на этапе Кубка мира. На трассе в Финлянии Червоткин показал результат 33 минуты и 16,9 секунды, а Большунов отстал от него на 3,8 секунды (33:22,7).

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