Посол РФ заявил о сохранении санкций США несмотря на опровержение вмешательства в выборы

США не снимают санкции с России, хотя якобы вмешательство в выборы в 2016 году было опрвергнуто. При этом любая информация по этому поводу «выворачивается» таким образом, чтобы она служила поводом для новых санкций.

«"Карточный домик" обвинений в адрес России о вмешательстве в выборы уже разрушился, появились новые люди, которые говорят с точностью до наоборот о том, что произошло в 2016 году», - сказал посол в эфире «Соловьев LIVE».

При этом с Россией Белый дом говорит только о темах, которые интересуют Штаты и не скрывает своего негативного отношения. По словам Антонова, во всех диалогах с США доминирует тема «агрессивной политики на западных рубежах РФ». Тем не менее, у стран намечаются позитивные контакты по Афганистану, КНДР, Ирану и Сирии, заключил дипломат.

Ранее Антонов заявил о том, что на Западе считают, что в РФ якобы боятся военного потенциала НАТО, поэтому появляются те, кто готов проверить на прочность оборону нашей страны. Дипломат посоветовал этого не делать.